babolja620 написав:Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
Дробят на подставных лиц или родственников.
В вашем случае, вам отдадут только 200к, не зависит от того, на сколько счетов/депозитов у вас разбит вклад.
По поводу кредиторских требований, звоните на горячую линию.