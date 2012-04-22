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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:18
babolja620 написав:
Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
Дробят на подставных лиц или родственников.
В вашем случае, вам отдадут только 200к, не зависит от того, на сколько счетов/депозитов у вас разбит вклад.
По поводу кредиторских требований, звоните на горячую линию.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:32
babolja620 написав:
Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
для чого стільки в банці країни агресора?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:37
Квесторе_поверніться написав:
babolja620 написав:
Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
для чого стільки в банці країни агресора?
а куда девать раз их много ( про бабки )
я недавно продал два участка в Крюковщине, теперь там строят Фору ... опять же покупать валюту сейчас не комильфо - подождем до лета
никому не верю
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:45
babolja620 написав:
Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
есть 1 вариант для вас = обратиться в банк-агент после начала выплат и писать кредиторские требования . Точно получите эквивалент 200 000 грн , а вот остальное - под вопросом и безналично на ваш счет в рабочем банке
никому не верю
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Додано: Чет 20 гру, 2018 23:16
sens написав:
а куда девать раз их много ( про бабки )
В мій банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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