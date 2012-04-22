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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1590159115921593

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:18

  babolja620 написав:Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?


Дробят на подставных лиц или родственников.
В вашем случае, вам отдадут только 200к, не зависит от того, на сколько счетов/депозитов у вас разбит вклад.
По поводу кредиторских требований, звоните на горячую линию.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:32

  babolja620 написав:Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?

:( для чого стільки в банці країни агресора?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:37

  Квесторе_поверніться написав:
  babolja620 написав:Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?

:( для чого стільки в банці країни агресора?


а куда девать раз их много ( про бабки ) :?:
я недавно продал два участка в Крюковщине, теперь там строят Фору ... опять же покупать валюту сейчас не комильфо - подождем до лета
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sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:45

  babolja620 написав:Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?


есть 1 вариант для вас = обратиться в банк-агент после начала выплат и писать кредиторские требования . Точно получите эквивалент 200 000 грн , а вот остальное - под вопросом и безналично на ваш счет в рабочем банке
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:16

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:а куда девать раз их много ( про бабки )

В мій банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 03:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  babolja620 написав:есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К?
если все депо на одно лицо , то ФГВ выплатит вам в сумме 200 тыс.гривень . И тут без разницы , "малые депо" или "большие" - гарантируют только 200.тыс.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 05:10

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:а куда девать раз их много ( про бабки )

В мій банк
Не варіант, вклади в цьому "банку" вже раз заморозили навічно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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