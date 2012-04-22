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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:18
либо в криптобанк, затариться криптой, битком, кефиром, репой, лайтом....
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:31
Квесторе_поверніться написав:
Мова про різні банки.
Ощад реальної доби.
І ощадкасу СРСР.
Банки разные, условия гарантирования одинаковые.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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