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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1591159215931594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:18

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

либо в криптобанк, затариться криптой, битком, кефиром, репой, лайтом....
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:31

  Квесторе_поверніться написав:Мова про різні банки.
Ощад реальної доби.
І ощадкасу СРСР.

Банки разные, условия гарантирования одинаковые.
Black Jack - White Business
ruvex
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