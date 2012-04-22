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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:41
Кредиторские когда подавать? Уже можно?
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varlo
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:43
Курс пересчета по доллару 27.8984?
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varlo
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:47
нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:48
ivanbotanloh написав:
нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали
Считали по курсу на предыдущий день - 27.8984.
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varlo
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:52
ivanbotanloh написав:
нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали
А где посмотреть эти реестры?
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yaroslav_p
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:55
yaroslav_p написав: ivanbotanloh написав:
нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали
А где посмотреть эти реестры?
Приват-24 иил 3700.
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varlo
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58
varlo написав: yaroslav_p написав: ivanbotanloh написав:
нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали
А где посмотреть эти реестры?
Приват-24 иил 3700.
На 3700 сказали топать в отделение с паспортом и кодом.
А как в приват 24, что то не могу найти...
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yaroslav_p
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58
varlo написав: yaroslav_p написав: ivanbotanloh написав:
нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали
А где посмотреть эти реестры?
Приват-24 иил 3700.
мне отвечают, что реестра ещё нет.....
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19yuriy91
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58
yaroslav_p написав:
А как в приват 24, что то не могу найти...
аналогично..
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vitaliian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59
Там нужно оператору написать - автоматического сервиса у них пока нет.
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varlo
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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