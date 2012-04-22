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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кредиторские когда подавать? Уже можно?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Курс пересчета по доллару 27.8984?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:48

  ivanbotanloh написав:нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали

Считали по курсу на предыдущий день - 27.8984.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:52

  ivanbotanloh написав:нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали


А где посмотреть эти реестры?
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:55

  yaroslav_p написав:
  ivanbotanloh написав:нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали


А где посмотреть эти реестры?

Приват-24 иил 3700.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58

  varlo написав:
  yaroslav_p написав:
  ivanbotanloh написав:нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали


А где посмотреть эти реестры?

Приват-24 иил 3700.

На 3700 сказали топать в отделение с паспортом и кодом.
А как в приват 24, что то не могу найти...
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58

  varlo написав:
  yaroslav_p написав:
  ivanbotanloh написав:нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали


А где посмотреть эти реестры?

Приват-24 иил 3700.

мне отвечают, что реестра ещё нет.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  yaroslav_p написав:А как в приват 24, что то не могу найти...


аналогично..
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Там нужно оператору написать - автоматического сервиса у них пока нет.
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varlo
 
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