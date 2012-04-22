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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:01
а почему считали по курсу 27,89 если ввод ВА был уже когда курс был 28.10.
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:04
varlo написав:
Там нужно оператору написать - автоматического сервиса у них пока нет.
добрый день можно ли получить выплату от фонда гарантирования в приват24?
12:01
Специалист чата будет подключен в течение 2 минут
В диалог подключен оператор
Добрый день, Виталий!
к сожалению, в Приват24 данной функции нет
уточните, пожалуйста, Вам должны были придти средства
у Вас есть документ о проведении средств?
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 21 гру, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:06
что за хрень? мне реально посчитали по курсу 27.89 если конвертировать обратно, а ведь сказали на ГЛ Фонда что курс будет 28.10.
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:06
мне тоже в приват24 оператор сказал что только через отделение
какие еще банки могут удаленно это сделать?
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mfn9
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08
mfn9 написав:
мне тоже в приват24 оператор сказал что только через отделение
какие еще банки могут удаленно это сделать?
да никакие.
Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.
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vitaliian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08
В Альфабанке по телефону +38 (050) 119-12-09 можно узнать сумму выплаты и договориться о встрече, меня записали на четверг 27.12
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alex1464
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:12
Угу, хитрі, курс 27.89... закінчився вклад якраз коли почалимь проблеми, впав на скарбничку і усьо.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:16
mfn9 написав:
мне тоже в приват24 оператор сказал что только через отделение
какие еще банки могут удаленно это сделать?
Никакие - выплаты только после идентификации...
зафиксирован лишь один случай в истории, когда приват выплатил форумчанке любопытной удаленно
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Stringer
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:17
chipmunk написав:
Угу, хитрі, курс 27.89... закінчився вклад якраз коли почалимь проблеми, впав на скарбничку і усьо.
Не ну харош жаловаться, откупитесь по 27,60 сегодня или в понедельник. Вечно жемчуг им мелкий...
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vitaliian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:19
Малолітній Дмитро: С паспортом и ИНН в отделении банка получаете сумму в кассе, если в ПриватБанке забираете.
- А на карту?
Можете обратиться в другой банк агент, возможно там выплата на карту. В ПриватБанке выплата в кассе по обращению в отделение
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demichh
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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