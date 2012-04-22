RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 15951596159715981599>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а почему считали по курсу 27,89 если ввод ВА был уже когда курс был 28.10.
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:04

  varlo написав:Там нужно оператору написать - автоматического сервиса у них пока нет.


добрый день можно ли получить выплату от фонда гарантирования в приват24?
12:01
Специалист чата будет подключен в течение 2 минут
В диалог подключен оператор

Добрый день, Виталий!
к сожалению, в Приват24 данной функции нет
уточните, пожалуйста, Вам должны были придти средства
у Вас есть документ о проведении средств?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 21 гру, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 06.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

что за хрень? мне реально посчитали по курсу 27.89 если конвертировать обратно, а ведь сказали на ГЛ Фонда что курс будет 28.10.
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

мне тоже в приват24 оператор сказал что только через отделение

какие еще банки могут удаленно это сделать?
mfn9
 
Повідомлень: 98
З нами з: 23.11.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08

  mfn9 написав:мне тоже в приват24 оператор сказал что только через отделение

какие еще банки могут удаленно это сделать?


да никакие.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 06.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

В Альфабанке по телефону +38 (050) 119-12-09 можно узнать сумму выплаты и договориться о встрече, меня записали на четверг 27.12
alex1464
 
Повідомлень: 52
З нами з: 04.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Угу, хитрі, курс 27.89... закінчився вклад якраз коли почалимь проблеми, впав на скарбничку і усьо.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8050
З нами з: 15.04.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:16

  mfn9 написав:мне тоже в приват24 оператор сказал что только через отделение

какие еще банки могут удаленно это сделать?

Никакие - выплаты только после идентификации...
зафиксирован лишь один случай в истории, когда приват выплатил форумчанке любопытной удаленно
Stringer
 
Повідомлень: 8803
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:17

  chipmunk написав:Угу, хитрі, курс 27.89... закінчився вклад якраз коли почалимь проблеми, впав на скарбничку і усьо.


Не ну харош жаловаться, откупитесь по 27,60 сегодня или в понедельник. Вечно жемчуг им мелкий...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 06.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:19

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Малолітній Дмитро: С паспортом и ИНН в отделении банка получаете сумму в кассе, если в ПриватБанке забираете.
- А на карту?
Можете обратиться в другой банк агент, возможно там выплата на карту. В ПриватБанке выплата в кассе по обращению в отделение
demichh
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 09.12.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15951596159715981599>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivanbotanloh, mfn9 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48306 24533058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 18:14
nozorrog
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1260944
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1476635
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.