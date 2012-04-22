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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1596159715981599>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:20

  varlo написав:
  ivanbotanloh написав:нашел себя в реестре привата, но сумма не совпадает как то, если учитывать что по курсу 28.10 считали

Считали по курсу на предыдущий день - 27.8984.


не спецом ли опустили под дело такое.

получил всё на кдв, кроме, видимо, центов с карты втб
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:22

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

от хитрожопые засранцы в фонде,какого хрена они считают по 27.89, если ВА зашла только 28.12, они спецом так делают?

Інформація щодо сум виплат – банківська таємниця. Для уточнення відомостей щодо суми відшкодування варто звертатися до АТ «ВТБ Банк».

Так, дійсно, в минулому повідомленні ми помилилися. Перерахунок вкладів у іноземній валюті буде здійснюватися за офіційним курсом встановленим НБУ на 27.11.2018 року, тобто на дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду рішення про введення тимчасової адміністрації.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:23

  alex1464 написав:В Альфабанке по телефону +38 (050) 119-12-09 можно узнать сумму выплаты и договориться о встрече, меня записали на четверг 27.12


проверка через приват 24, показали все суммы, было 3 депозита, последний переразместил в банке 05 ноября, все включено к выплатам, по картам, как и прогнозировалось - папизже :(
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:23

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

По каким депозитам выплачивают, только закончившимся или всем?
Wenger
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Судя по моей сумме - по всем.По карточке не знаю, у меня на ней было очень мало
alex1464
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:36

  Михалыч написав:Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.



что такое КДВ??
mfn9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Позвонила в Альфа-банк по общему номеру, оператор нашла сумму, записала на среду. Буду оставлять в банке, у них сейчас акция за 8 покупок 7 - 26 декабра +1%.

А ведь сперва звонила в Приват - сказали, что реестра нет.
Очевидно, у них какое-то распоряжение не связываться с этими деньгами?
З.Ы. Прочитала выше, что все есть, но уже что сделано, то сделано.
Востаннє редагувалось Hella в П'ят 21 гру, 2018 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:41

  mfn9 написав:
  Михалыч написав:Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.



что такое КДВ??


КДВ = кто даст взаймы? (шутка) карта для выплат

А ведь сперва звонила в Приват - сказали, что реестра нет.


мне в чата Приват24 написали сумму. на карту перекинуть не предлагали, видимо погорельцы Привату не нужны. Ну и ладно для погорельцев у газмяс 5,25в $ - самая высокая ставка по рынку (после умирающего Кредит-Днипро там 5,5%)
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 21 гру, 2018 12:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:42

  Wenger написав:По каким депозитам выплачивают, только закончившимся или всем?


Всем.
КДВ-карта для выплат, зачисление с фонда и выдача нала без комиссий.
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