не спецом ли опустили под дело такое.
получил всё на кдв, кроме, видимо, центов с карты втб
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:20
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:22
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
от хитрожопые засранцы в фонде,какого хрена они считают по 27.89, если ВА зашла только 28.12, они спецом так делают?
Інформація щодо сум виплат – банківська таємниця. Для уточнення відомостей щодо суми відшкодування варто звертатися до АТ «ВТБ Банк».
Так, дійсно, в минулому повідомленні ми помилилися. Перерахунок вкладів у іноземній валюті буде здійснюватися за офіційним курсом встановленим НБУ на 27.11.2018 року, тобто на дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду рішення про введення тимчасової адміністрації.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:23
проверка через приват 24, показали все суммы, было 3 депозита, последний переразместил в банке 05 ноября, все включено к выплатам, по картам, как и прогнозировалось - папизже
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:23
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
По каким депозитам выплачивают, только закончившимся или всем?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:35
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Судя по моей сумме - по всем.По карточке не знаю, у меня на ней было очень мало
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:36
что такое КДВ??
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:39
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Позвонила в Альфа-банк по общему номеру, оператор нашла сумму, записала на среду. Буду оставлять в банке, у них сейчас акция за 8 покупок 7 - 26 декабра +1%.
А ведь сперва звонила в Приват - сказали, что реестра нет.
Очевидно, у них какое-то распоряжение не связываться с этими деньгами?
З.Ы. Прочитала выше, что все есть, но уже что сделано, то сделано.
Востаннє редагувалось Hella в П'ят 21 гру, 2018 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:41
КДВ = кто даст взаймы? (шутка) карта для выплат
мне в чата Приват24 написали сумму. на карту перекинуть не предлагали, видимо погорельцы Привату не нужны. Ну и ладно для погорельцев у газмяс 5,25в $ - самая высокая ставка по рынку (после умирающего Кредит-Днипро там 5,5%)
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 21 гру, 2018 12:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:42
Зараз переглядають цей форум: ivanbotanloh і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|