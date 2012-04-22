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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:45
получается какое то разводилово по курсу, говорили что будут считать по 28.10 изначально, а теперь считают по 27.89
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:53
ivanbotanloh написав:
получается какое то разводилово по курсу, говорили что будут считать по 28.10 изначально, а теперь считают по 27.89
...а здесь все "мутно" от начала...
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abc111
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55
Михалыч написав:
Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.
Мне говорили, что при зачислении на КДВ с любых сумм берут 0,5%. С этих выплат тоже? Просто любопытство, сорри...
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Hella
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:00
Hella написав: Михалыч написав:
Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.
Мне говорили, что при зачислении на КДВ с любых сумм берут 0,5%. С этих выплат тоже? Просто любопытство, сорри...
нет, и сказали, что без комиссии, и зашли целиком.
несколькими переводами.
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19yuriy91
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:03
Hella написав: Михалыч написав:
Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.
Мне говорили, что при зачислении на КДВ с любых сумм берут 0,5%. С этих выплат тоже? Просто любопытство, сорри...
Не с любой, с депозитной не берут, с фонда не берут, с соц выплат и з/п не берут, если это перевод получен через приват 24 (Маниграм, Риа, Вестерн) оформляю выплату их через приват 24 на КДВ валютную, с этих сумм тоже не берут 0,5 %.
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Михалыч
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:07
19yuriy91 Михалыч
Спасибо ).
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Hella
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:19
Забрал в Привате,пересчитал-вышло по 27.93. Мелкие жулики) Но уже как есть и слава Богу. Выплату предложили на КДВ или наличными на выбор.
Востаннє редагувалось LuckyG
в П'ят 21 гру, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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LuckyG
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:23
ivanbotanloh написав:
получается какое то разводилово по курсу, говорили что будут считать по 28.10 изначально, а теперь считают по 27.89
Разводилово-национальная украинская забава.
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LuckyG
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:24
там 27.89 выходит, а не 27.93
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:26
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Востаннє редагувалось LuckyG
в П'ят 21 гру, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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LuckyG
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