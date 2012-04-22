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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1597159815991600>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:45

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

получается какое то разводилово по курсу, говорили что будут считать по 28.10 изначально, а теперь считают по 27.89
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:53

  ivanbotanloh написав:получается какое то разводилово по курсу, говорили что будут считать по 28.10 изначально, а теперь считают по 27.89




...а здесь все "мутно" от начала...
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:55

  Михалыч написав:Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.


Мне говорили, что при зачислении на КДВ с любых сумм берут 0,5%. С этих выплат тоже? Просто любопытство, сорри...
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:00

  Hella написав:
  Михалыч написав:Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.


Мне говорили, что при зачислении на КДВ с любых сумм берут 0,5%. С этих выплат тоже? Просто любопытство, сорри...

нет, и сказали, что без комиссии, и зашли целиком.
несколькими переводами.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:03

  Hella написав:
  Михалыч написав:Выплатили только что в Привате по тел. на КДВ, надо операторов просить проверить в реестре, говорите, что у них есть реестр, пусть проверят, а то они отправляют в фонд уточнять номер перевода, но ....накуя если у них есть реестр, еще 22,10 нашли хвост с другого банка, тоже выплатили на КВД.


Мне говорили, что при зачислении на КДВ с любых сумм берут 0,5%. С этих выплат тоже? Просто любопытство, сорри...


Не с любой, с депозитной не берут, с фонда не берут, с соц выплат и з/п не берут, если это перевод получен через приват 24 (Маниграм, Риа, Вестерн) оформляю выплату их через приват 24 на КДВ валютную, с этих сумм тоже не берут 0,5 %.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:07

19yuriy91 Михалыч

Спасибо ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:19

Забрал в Привате,пересчитал-вышло по 27.93. Мелкие жулики) Но уже как есть и слава Богу. Выплату предложили на КДВ или наличными на выбор.
Востаннє редагувалось LuckyG в П'ят 21 гру, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:23

  ivanbotanloh написав:получается какое то разводилово по курсу, говорили что будут считать по 28.10 изначально, а теперь считают по 27.89

Разводилово-национальная украинская забава.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

там 27.89 выходит, а не 27.93
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:26

...
Востаннє редагувалось LuckyG в П'ят 21 гру, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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