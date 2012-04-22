Я разделил зачисление на сумму депозита. У меня вышло 27.93.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:27
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:30
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:32
У меня был один последний столб плюс небольшие проценты телом депозита. Разве что по нему что-то насчитали,но там буквально пару копеек могло добавиться. Курс сейчас все-равно ниже,чем и 27.89,и 27.93. Поэтому имхо жаловаться грех. Хотя конечно мелкие жулики,но это вообще неудивительно)
Востаннє редагувалось LuckyG в П'ят 21 гру, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:32
Оформил всё на депозит в Идее. Заняло все минут 45. Судя по сумме, скарбнычки(usd и eur) фонд мне включил в возмещение.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:55
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а какой банк лучше альфа или пумб?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:20
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Господа, а как в ТАСе? мутить не будут при выдаче?
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