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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1597159815991600

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:27

  ivanbotanloh написав:там 27.89 выходит, а не 27.93

Я разделил зачисление на сумму депозита. У меня вышло 27.93.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:30

  LuckyG написав:
  ivanbotanloh написав:там 27.89 выходит, а не 27.93

Я разделил зачисление на сумму депозита. У меня вышло 27.93.

может % какие не учли?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:32

  19yuriy91 написав:
  LuckyG написав:
  ivanbotanloh написав:там 27.89 выходит, а не 27.93

Я разделил зачисление на сумму депозита. У меня вышло 27.93.

может % какие не учли?

У меня был один последний столб плюс небольшие проценты телом депозита. Разве что по нему что-то насчитали,но там буквально пару копеек могло добавиться. Курс сейчас все-равно ниже,чем и 27.89,и 27.93. Поэтому имхо жаловаться грех. Хотя конечно мелкие жулики,но это вообще неудивительно)
Востаннє редагувалось LuckyG в П'ят 21 гру, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:32

Оформил всё на депозит в Идее. Заняло все минут 45. Судя по сумме, скарбнычки(usd и eur) фонд мне включил в возмещение.
sergise
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а какой банк лучше альфа или пумб?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:20

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Господа, а как в ТАСе? мутить не будут при выдаче?
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Алексей77
 
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