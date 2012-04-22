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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:42
Hamster Я звонил в Альфу, от фонда пришли и депозиты, и сумма с евровой скарбнычки.
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john_ryabokon
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:44
ruvex написав:
Вот солидарность. Все сообща упали на мороз. Фонд только может проверить наличие в списке, ВТБ не имеет реестров в принципе, Приват отправил на сайт Фонда.
Страна дураков.
Требуйте в Привате,реестр у них есть,посмотреть его могут и на ГЛ,и в отделении. Получили сегодня несколько моих знакомых и я,один прямо сейчас из отделения звонил-оформляют. Без паники. Требуйте свое,все должно быть ок. Мне тоже дамочка в отделении задала вопрос,есть ли у меня время ждать,и это ж так долго. А потом все пошло,как по маслу. Спокойствие,только спокойствие)
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LuckyG
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:50
Заходив тільки що в ПУМБ. Мене ще в реєстрах не бачать. Дивно, оскільки гроші з жовтня були на поточному рахунку. Почекаю до завтра. Планую в гривні депо на півроку розмістити, в ПУМБі ніби норм відсотки.
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Win11
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:52
LuckyG написав: ruvex написав:
Вот солидарность. Все сообща упали на мороз. Фонд только может проверить наличие в списке, ВТБ не имеет реестров в принципе, Приват отправил на сайт Фонда.
Страна дураков.
Требуйте в Привате,реестр у них есть,посмотреть его могут и на ГЛ,и в отделении. Получили сегодня несколько моих знакомых и я,один прямо сейчас из отделения звонил-оформляют. Без паники. Требуйте свое,все должно быть ок. Мне тоже дамочка в отделении задала вопрос,есть ли у меня время ждать,и это ж так долго. А потом все пошло,как по маслу. Спокойствие,только спокойствие)
Один к одному
3700 видит реестр,отделение - не может найти. Звонили,искали,нашли.
Минут20-30 заняло. Часть налом,часть на Приват вклад. Думали про КДВ,но решили не рисковать. Ну а с Пр - вклада уже можно по КДВ раскидать.
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THB
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:53
Господа,
покупать сейчас валюту или на полгода кинуть в гривне. Вот в чем вопрос!
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:55
Алексей77 написав:
Господа,
покупать сейчас валюту или на полгода кинуть в гривне. Вот в чем вопрос!
ВІдповідь очевидна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:57
ТНВ
Я наоборот с КДВ на Приват-вклад)
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LuckyG
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:07
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Господа,
покупать сейчас валюту или на полгода кинуть в гривне. Вот в чем вопрос!
ВІдповідь очевидна.
Стесняюсь уточнить, на полгода?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:11
Чот фонд вкривь и вкось проценты насчитал.
Где верно, а где нет.
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zhertovskiy
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:13
LuckyG написав: ruvex написав:
Вот солидарность. Все сообща упали на мороз. Фонд только может проверить наличие в списке, ВТБ не имеет реестров в принципе, Приват отправил на сайт Фонда.
Страна дураков.
Требуйте в Привате,реестр у них есть,посмотреть его могут и на ГЛ,и в отделении. Получили сегодня несколько моих знакомых и я,один прямо сейчас из отделения звонил-оформляют. Без паники. Требуйте свое,все должно быть ок. Мне тоже дамочка в отделении задала вопрос,есть ли у меня время ждать,и это ж так долго. А потом все пошло,как по маслу. Спокойствие,только спокойствие)
Квесторе_поверніться написав:
А Алла шо каже?
Можно требовать, но время дороже и так потерял только на объяснения почти пол часа. Записался в Алку за 2 минуты. По реестру все насчитано верно.
Black Jack - White Business
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ruvex
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