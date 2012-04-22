RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1599160016011602>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:42

Hamster Я звонил в Альфу, от фонда пришли и депозиты, и сумма с евровой скарбнычки.
john_ryabokon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 25.04.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:44

  ruvex написав:Вот солидарность. Все сообща упали на мороз. Фонд только может проверить наличие в списке, ВТБ не имеет реестров в принципе, Приват отправил на сайт Фонда.
Страна дураков. :)

Требуйте в Привате,реестр у них есть,посмотреть его могут и на ГЛ,и в отделении. Получили сегодня несколько моих знакомых и я,один прямо сейчас из отделения звонил-оформляют. Без паники. Требуйте свое,все должно быть ок. Мне тоже дамочка в отделении задала вопрос,есть ли у меня время ждать,и это ж так долго. А потом все пошло,как по маслу. Спокойствие,только спокойствие)
LuckyG
 
Повідомлень: 668
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Заходив тільки що в ПУМБ. Мене ще в реєстрах не бачать. Дивно, оскільки гроші з жовтня були на поточному рахунку. Почекаю до завтра. Планую в гривні депо на півроку розмістити, в ПУМБі ніби норм відсотки.
Win11
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.09.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:52

  LuckyG написав:
  ruvex написав:Вот солидарность. Все сообща упали на мороз. Фонд только может проверить наличие в списке, ВТБ не имеет реестров в принципе, Приват отправил на сайт Фонда.
Страна дураков. :)

Требуйте в Привате,реестр у них есть,посмотреть его могут и на ГЛ,и в отделении. Получили сегодня несколько моих знакомых и я,один прямо сейчас из отделения звонил-оформляют. Без паники. Требуйте свое,все должно быть ок. Мне тоже дамочка в отделении задала вопрос,есть ли у меня время ждать,и это ж так долго. А потом все пошло,как по маслу. Спокойствие,только спокойствие)

Один к одному :D 3700 видит реестр,отделение - не может найти. Звонили,искали,нашли.
Минут20-30 заняло. Часть налом,часть на Приват вклад. Думали про КДВ,но решили не рисковать. Ну а с Пр - вклада уже можно по КДВ раскидать.
THB
 
Повідомлень: 632
З нами з: 22.07.16
Подякував: 116 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Господа,
покупать сейчас валюту или на полгода кинуть в гривне. Вот в чем вопрос!
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 04.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:55

  Алексей77 написав:Господа,
покупать сейчас валюту или на полгода кинуть в гривне. Вот в чем вопрос!

ВІдповідь очевидна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26971
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:57

ТНВ
Я наоборот с КДВ на Приват-вклад)
LuckyG
 
Повідомлень: 668
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа,
покупать сейчас валюту или на полгода кинуть в гривне. Вот в чем вопрос!

ВІдповідь очевидна.

Стесняюсь уточнить, на полгода?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 04.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Чот фонд вкривь и вкось проценты насчитал.
Где верно, а где нет.
zhertovskiy
 
Повідомлень: 50
З нами з: 13.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:13

  LuckyG написав:
  ruvex написав:Вот солидарность. Все сообща упали на мороз. Фонд только может проверить наличие в списке, ВТБ не имеет реестров в принципе, Приват отправил на сайт Фонда.
Страна дураков. :)

Требуйте в Привате,реестр у них есть,посмотреть его могут и на ГЛ,и в отделении. Получили сегодня несколько моих знакомых и я,один прямо сейчас из отделения звонил-оформляют. Без паники. Требуйте свое,все должно быть ок. Мне тоже дамочка в отделении задала вопрос,есть ли у меня время ждать,и это ж так долго. А потом все пошло,как по маслу. Спокойствие,только спокойствие)

  Квесторе_поверніться написав:А Алла шо каже?


Можно требовать, но время дороже и так потерял только на объяснения почти пол часа. Записался в Алку за 2 минуты. По реестру все насчитано верно.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6989
З нами з: 03.11.08
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1599160016011602>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48307 24533143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 12:55
abc111
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1260967
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1476663
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.