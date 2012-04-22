Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:53

Господа,

покупать сейчас валюту или на полгода кинуть в гривне. Вот в чем вопрос!

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/