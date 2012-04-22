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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:32
alex1464 написав:В Альфабанке по телефону +38 (050) 119-12-09 можно узнать сумму выплаты и договориться о встрече, меня записали на четверг 27.12
Когда в процессе не участвуют смузисты, то Алла умничка - записался то же
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:43
Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?
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burkov24
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:04
burkov24 написав:
Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?
Yes, of course.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:08
На горячую линию Фонда никто не звонил не спрашивал почему по ошибочному курсу считают валюту? Может они не знают этого факта
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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