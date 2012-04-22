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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1599160016011602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

alex1464 написав:В Альфабанке по телефону +38 (050) 119-12-09 можно узнать сумму выплаты и договориться о встрече, меня записали на четверг 27.12
Когда в процессе не участвуют смузисты, то Алла умничка - записался то же

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  vitaliian написав:КДВ = кто даст взаймы
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?
burkov24
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:04

  burkov24 написав:Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?

Yes, of course.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:08

На горячую линию Фонда никто не звонил не спрашивал почему по ошибочному курсу считают валюту? Может они не знают этого факта
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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