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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:32
alex1464 написав:В Альфабанке по телефону +38 (050) 119-12-09 можно узнать сумму выплаты и договориться о встрече, меня записали на четверг 27.12
Когда в процессе не участвуют смузисты, то Алла умничка - записался то же
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:43
Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?
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burkov24
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:04
burkov24 написав:
Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?
Yes, of course.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:08
На горячую линию Фонда никто не звонил не спрашивал почему по ошибочному курсу считают валюту? Может они не знают этого факта
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:32
Ukrainian
Вопрос для знатоков.
Проценты на вклады, начисленные до введения ВА, сейчас выплачиваются. А начислялись ли проценты во время ВА? Если "да", то какие действия предпринимать. Спасибо!
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darmet
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:47
darmet написав:Ukrainian
Вопрос для знатоков.
Проценты на вклады, начисленные до введения ВА, сейчас выплачиваются. А начислялись ли проценты во время ВА? Если "да", то какие действия предпринимать. Спасибо!
Все вместе до ВА
Нет не начисляют во время ВА
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:53
уже ответили в фонде, что будут считать по курсу 27.89 за 27.11, поэтому про 28.10 можно забыть
Тимчасову адміністрацію у АТ «ВТБ БАНК» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року №796-рш/БТ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»
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ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:53
Помилка в тому, що рішення про введення тимчасової адміністрації було прийнято не 28.11.2018, а 27.11.2018 року.
Тому і курс встановлений на 27.11.2018.
Рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних було прийнято 27.11.2018.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:57
Звонили в приват
Два вклада на две особы
Первый человек вклад заканчивается летом есть уже
Второй вкладчик вклад закончился 2 ноября упал вместе с процентами на текущий; говорят нет ничего
Вот так вот работает система
@@@
Позвонили в альфу сказали что есть деньги; вот приват презервативы
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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