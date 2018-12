Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:04

burkov24 написав: Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть? Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?

Yes, of course.