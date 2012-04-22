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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1600160116021603

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:34

  ivanbotanloh написав:Помилка в тому, що рішення про введення тимчасової адміністрації було прийнято не 28.11.2018, а 27.11.2018 року.

Тому і курс встановлений на 27.11.2018.

Рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних було прийнято 27.11.2018.


Вот только где-то они посчитали проценты по 27 включительно и всё точно копейка в копейку, а где-то вообще "нипанятна как".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:37

Можно ли деньги фонда завести бесплатно на КДВ другого человека не того на кого был оформлен вклад в втб ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

что за тупость у Альфы, если у тебя нет ИНН и стоит отметка в паспорте, то завести себе онлайн банкинг не выйдет, не пускает
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:59

  Ukrainian написав:Звонили в приват
Два вклада на две особы
Первый человек вклад заканчивается летом есть уже
Второй вкладчик вклад закончился 2 ноября упал вместе с процентами на текущий; говорят нет ничего

Вот так вот работает система

@@@
Позвонили в альфу сказали что есть деньги; вот приват презервативы

Номер перевода * : :x
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Альфа молодцом, уже записался на завтра. Как ни странно, и ФГВ не подвёл - выплатил все депозиты + Скарбнычка.
dk-05
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24

  Ukrainian написав:Можно ли деньги фонда завести бесплатно на КДВ другого человека не того на кого был оформлен вклад в втб ?

только при наличии доверенности.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:27

  Win11 написав:Заходив тільки що в ПУМБ. Мене ще в реєстрах не бачать. Дивно, оскільки гроші з жовтня були на поточному рахунку. Почекаю до завтра. Планую в гривні депо на півроку розмістити, в ПУМБі ніби норм відсотки.

плюс бонус от минфина.
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/uah/pumb_dohodnyy_uah/?/#cta-steps
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ivanbotanloh написав:что за тупость у Альфы, если у тебя нет ИНН и стоит отметка в паспорте, то завести себе онлайн банкинг не выйдет, не пускает
Ограждают себя от больных на голову, оказавшихся от инн :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:41

  ivanbotanloh написав:так какой лучше банк для депо, ПУМБ или АЛЬФА?

С Альфой уже 9 лет кроме мелких проблем пока всё норм. Но минусы есть. Альфа часто меняет условия по карточкам, это напрягает. В условиях по депозитам внизу приписка мелкими буквами от какой суммы действуют данные ставки, читайте внимательно, я летом недоглядел и "потерял" 0,5% к долларовому депо (вкусные условия были от 8к, а это уже больше фонда).
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  #<1 ... 1600160116021603
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