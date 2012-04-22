ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:34
ivanbotanloh написав:
Помилка в тому, що рішення про введення тимчасової адміністрації було прийнято не 28.11.2018, а 27.11.2018 року.
Тому і курс встановлений на 27.11.2018.
Рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних було прийнято 27.11.2018.
Вот только где-то они посчитали проценты по 27 включительно и всё точно копейка в копейку, а где-то вообще "нипанятна как".
zhertovskiy
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:37
Можно ли деньги фонда завести бесплатно на КДВ другого человека не того на кого был оформлен вклад в втб ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:43
что за тупость у Альфы, если у тебя нет ИНН и стоит отметка в паспорте, то завести себе онлайн банкинг не выйдет, не пускает
ivanbotanloh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:59
Ukrainian написав:
Звонили в приват
Два вклада на две особы
Первый человек вклад заканчивается летом есть уже
Второй вкладчик вклад закончился 2 ноября упал вместе с процентами на текущий; говорят нет ничего
Вот так вот работает система
@@@
Позвонили в альфу сказали что есть деньги; вот приват презервативы
Номер перевода * :
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:59
Альфа молодцом, уже записался на завтра. Как ни странно, и ФГВ не подвёл - выплатил все депозиты + Скарбнычка.
dk-05
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
Ukrainian написав:
Можно ли деньги фонда завести бесплатно на КДВ другого человека не того на кого был оформлен вклад в втб ?
только при наличии доверенности.
vitaliian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:27
Win11 написав:
Заходив тільки що в ПУМБ. Мене ще в реєстрах не бачать. Дивно, оскільки гроші з жовтня були на поточному рахунку. Почекаю до завтра. Планую в гривні депо на півроку розмістити, в ПУМБі ніби норм відсотки.
плюс бонус от минфина.
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/uah/pumb_dohodnyy_uah/?/#cta-steps
vitaliian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:40
ivanbotanloh написав:что за тупость у Альфы, если у тебя нет ИНН и стоит отметка в паспорте, то завести себе онлайн банкинг не выйдет, не пускает
Ограждают себя от больных на голову, оказавшихся от инн
Faceless
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:41
ivanbotanloh написав:
так какой лучше банк для депо, ПУМБ или АЛЬФА?
С Альфой уже 9 лет кроме мелких проблем пока всё норм. Но минусы есть. Альфа часто меняет условия по карточкам, это напрягает. В условиях по депозитам внизу приписка
мелкими буквами
от какой суммы действуют данные ставки, читайте внимательно, я летом недоглядел и "потерял" 0,5% к долларовому депо (вкусные условия были от 8к, а это уже больше фонда).
vitaliian
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