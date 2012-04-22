|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:42
https://minfin.com.ua/2018/12/18/36024220/
la9 написав:
Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?
Вот самый последний обзор.
-
zhertovskiy
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 13.11.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:43
Все счета-депозиты сверил всё пересчитал.
Итог - выплатили всё до последней копейки.
П.С. Те кто считают свои долларовые счета множте на 27,898447
-
zhertovskiy
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 13.11.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57
la9 написав:
Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?
+ Возможно вам что-то подойдёт отсюда:https://minfin.com.ua/2018/12/20/36049962/
-
zhertovskiy
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 13.11.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48307
|24533220
|
П'ят 21 гру, 2018 12:55
abc111
|
|11115
|1260988
|
|
|8220
|1476682
|
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
|