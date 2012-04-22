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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1601160216031604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:42

  la9 написав:Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?


https://minfin.com.ua/2018/12/18/36024220/

Вот самый последний обзор.
zhertovskiy
 
Повідомлень: 57
З нами з: 13.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Все счета-депозиты сверил всё пересчитал.
Итог - выплатили всё до последней копейки.
П.С. Те кто считают свои долларовые счета множте на 27,898447
zhertovskiy
 
Повідомлень: 57
З нами з: 13.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57

  la9 написав:Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?


+ Возможно вам что-то подойдёт отсюда:
https://minfin.com.ua/2018/12/20/36049962/
zhertovskiy
 
Повідомлень: 57
З нами з: 13.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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  #<1 ... 1601160216031604
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