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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:42
https://minfin.com.ua/2018/12/18/36024220/
la9 написав:
Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?
Вот самый последний обзор.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:43
Все счета-депозиты сверил всё пересчитал.
Итог - выплатили всё до последней копейки.
П.С. Те кто считают свои долларовые счета множте на 27,898447
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57
la9 написав:
Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?
+ Возможно вам что-то подойдёт отсюда:https://minfin.com.ua/2018/12/20/36049962/
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:00
https://www.sky.bank/
la9 написав:
Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?
20%
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vitaliian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:13
Faceless написав:
Ограждают себя от больных на голову, оказавшихся от инн
у того самого Сергея Арбузова не было справки о присвоении инн, ну а как у кого с головой , то пусть каждый сам решает:)
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vill
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:35
В каких банках сейчас начисляют процент на остаток средств на текущем счету (карте) в валюте доллар США? Желательно больше чем в Приватбанке с его 1%...
Жизнь - Родине, честь - никому
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Surferlox
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