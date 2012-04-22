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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1602160316041605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:51

  Wenger написав:По каким депозитам выплачивают, только закончившимся или всем?

должны по всем.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:55

  Wenger написав:Подскажите, в Привате можно получить, если нет приватовской карты? Или сначала надо карту оформить?
Спасибо.

Теоретически -должны. Практически скажут, что нет и впарят карту.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:09

  burkov24 написав:Добрый день, если вклад превышает 200К, то можно сначала получить 200К, а за тем писать кредиторское на оставшуюся часть?

одно от другого не завсит. На кредиторку месяц вроде есть. А 200К можно получать и сейчас и попозже, если не очень нужны :)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:32

  vitaliian написав:
  Surferlox написав:В каких банках сейчас начисляют процент на остаток средств на текущем счету (карте) в валюте доллар США? Желательно больше чем в Приватбанке с его 1%...


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Кошти зберігаються на картковому рахунку
Фіксована процентна ставка (протягом 1 року)
Підвищена процентна ставка* 4,0% Долар США
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/
Благодарю. Однако у них процент за снятие собственных средств : (
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:35

Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:35

  vitaliian написав:
  Surferlox написав:В каких банках сейчас начисляют процент на остаток средств на текущем счету (карте) в валюте доллар США? Желательно больше чем в Приватбанке с его 1%...


PRO ЗАПАС
Кошти зберігаються на картковому рахунку
Фіксована процентна ставка (протягом 1 року)
Підвищена процентна ставка* 4,0% Долар США
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/

Минус 0.75% комиссия за снятие валюты ну и стандартная ставка 1% минус 0.75% комиссия за снятие
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:45

Конкорд "InJoy" - 3% в USD. Свободный доступ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:48

  la9 написав:Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?

В Киеве записался сегодня на завтра, Альфа.
И завтра полноценный банковский день :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:58

  Surferlox написав:
  vitaliian написав:
  Surferlox написав:В каких банках сейчас начисляют процент на остаток средств на текущем счету (карте) в валюте доллар США? Желательно больше чем в Приватбанке с его 1%...


PRO ЗАПАС
Кошти зберігаються на картковому рахунку
Фіксована процентна ставка (протягом 1 року)
Підвищена процентна ставка* 4,0% Долар США
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/
Благодарю. Однако у них процент за снятие собственных средств : (


Зато доступ к своим деньгам 24/7 у других за те же 3-5% депозит замораживается на полгода-год. Хорошо это или плохо? Вдруг срочно понадобятся деньги, вы их всегда получите. Кроме того если депозит лежит 2-3 года то ставки суммируются и на их фоне этот % за снятие становится вообще незаметным. К тому же Укргаз серьёзный банк, государственный, переживёт любую власть.
vitaliian
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