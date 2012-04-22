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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:51
Wenger написав:
По каким депозитам выплачивают, только закончившимся или всем?
должны по всем.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:55
Wenger написав:
Подскажите, в Привате можно получить, если нет приватовской карты? Или сначала надо карту оформить?
Спасибо.
Теоретически -должны. Практически скажут, что нет и впарят карту.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:32
vitaliian написав: Surferlox написав:
В каких банках сейчас начисляют процент на остаток средств на текущем счету (карте) в валюте доллар США? Желательно больше чем в Приватбанке с его 1%...
PRO ЗАПАС
Кошти зберігаються на картковому рахунку
Фіксована процентна ставка (протягом 1 року)
Підвищена процентна ставка* 4,0% Долар СШАhttp://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/
Благодарю. Однако у них процент за снятие собственных средств : (
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Surferlox
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:35
Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?
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la9
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:35
vitaliian написав: Surferlox написав:
В каких банках сейчас начисляют процент на остаток средств на текущем счету (карте) в валюте доллар США? Желательно больше чем в Приватбанке с его 1%...
PRO ЗАПАС
Кошти зберігаються на картковому рахунку
Фіксована процентна ставка (протягом 1 року)
Підвищена процентна ставка* 4,0% Долар СШАhttp://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/
Минус 0.75% комиссия за снятие валюты ну и стандартная ставка 1% минус 0.75% комиссия за снятие
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:45
Конкорд "InJoy" - 3% в USD. Свободный доступ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:48
la9 написав:
Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?
В Киеве записался сегодня на завтра, Альфа.
И завтра полноценный банковский день
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:58
Surferlox написав: vitaliian написав: Surferlox написав:
В каких банках сейчас начисляют процент на остаток средств на текущем счету (карте) в валюте доллар США? Желательно больше чем в Приватбанке с его 1%...
PRO ЗАПАС
Кошти зберігаються на картковому рахунку
Фіксована процентна ставка (протягом 1 року)
Підвищена процентна ставка* 4,0% Долар СШАhttp://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/
Благодарю. Однако у них процент за снятие собственных средств : (
зато доступ к своим деньгам 24/7 у других за те же 3% депозит замораживается на год.
кроме того если депозит лежит 2-3 года то ставки суммируются и на их фоне этот % за снятие становится незаметным.
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vitaliian
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