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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:33
la9 написав:
Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?
Завтра обічній рабочий день в банках. Я сегодня получил все в ПУМБе в центральном отделении, но была уже их карта.
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demichh
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Додано: Суб 22 гру, 2018 01:40
demichh написав: la9 написав:
Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?
Завтра обічній рабочий день в банках. Я сегодня получил все в ПУМБе в центральном отделении, но была уже их карта.
только день короткий на час полтора меньше чем обычно.
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ol_zy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 03:06
vitaliian написав:
https://www.sky.bank/
la9 написав:
Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?
20%
Условия по вкладу «Срочный растущий» ( 100 тыс. гривень ) - вы про это депо ? Так там 20% только нам 10-12 месяцы , там растущая % ставка .
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