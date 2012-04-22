ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:33
la9 написав:
Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?
Завтра обічній рабочий день в банках. Я сегодня получил все в ПУМБе в центральном отделении, но была уже их карта.
demichh
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Додано: Суб 22 гру, 2018 01:40
demichh написав: la9 написав:
Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?
Завтра обічній рабочий день в банках. Я сегодня получил все в ПУМБе в центральном отделении, но была уже их карта.
только день короткий на час полтора меньше чем обычно.
ol_zy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 03:06
vitaliian написав: la9 написав:
Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?
https://www.sky.bank/
20%
Условия по вкладу «Срочный растущий» ( 100 тыс. гривень ) - вы про это депо ? Так там 20% только нам 10-12 месяцы , там растущая % ставка .
Боня
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Додано: Суб 22 гру, 2018 08:31
а что за тупость по карте альфы спец для фонда?лимит на снятие 30 тыс в мес с банкоматов и 2 раза по кассе без комсы?
ivanbotanloh
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Додано: Суб 22 гру, 2018 08:33
ivanbotanloh написав:а что за тупость по карте альфы спец для фонда?лимит на снятие 30 тыс в мес с банкоматов и 2 раза по кассе без комсы?
Это не касается выплат Фонда. Читайте сноски в тарифах.
Не
тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних
осіб, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
Востаннє редагувалось
lel
в Суб 22 гру, 2018 08:53, всього редагувалось 1 раз.
lel
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Додано: Суб 22 гру, 2018 08:45
так а если я оформляю эту карту и депозит сразу, без выдачи налички? альфа или пумб где лучше все таки?ставки по депо примерно одинаковые
ivanbotanloh
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