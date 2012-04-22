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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1603160416051606

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:33

  la9 написав:Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?

Завтра обічній рабочий день в банках. Я сегодня получил все в ПУМБе в центральном отделении, но была уже их карта.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 01:40

  demichh написав:
  la9 написав:Коллеги, а в каком банке завтра, в субботу, можно попытать счастье получить сразу, без записи? Или по записи - сегодня на сегодня?

Завтра обічній рабочий день в банках. Я сегодня получил все в ПУМБе в центральном отделении, но была уже их карта.

только день короткий на час полтора меньше чем обычно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 03:06

  vitaliian написав:
  la9 написав:Коллеги, будьте добры, скажите, у кого сейчас наиболее высокие ставки по гривне? Где можно смотреть?


https://www.sky.bank/ 20%


Условия по вкладу «Срочный растущий» ( 100 тыс. гривень ) - вы про это депо ? Так там 20% только нам 10-12 месяцы , там растущая % ставка .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а что за тупость по карте альфы спец для фонда?лимит на снятие 30 тыс в мес с банкоматов и 2 раза по кассе без комсы?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ivanbotanloh написав:а что за тупость по карте альфы спец для фонда?лимит на снятие 30 тыс в мес с банкоматов и 2 раза по кассе без комсы?
Это не касается выплат Фонда. Читайте сноски в тарифах.
Не
тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних
осіб, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків). https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
Востаннє редагувалось lel в Суб 22 гру, 2018 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:45

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так а если я оформляю эту карту и депозит сразу, без выдачи налички? альфа или пумб где лучше все таки?ставки по депо примерно одинаковые
ivanbotanloh
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