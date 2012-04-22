Додано: Суб 22 гру, 2018 10:28

Расскажу как я получил выплаты в Привате.

Позвонил вчера на горячую линию, сказали в реестрах есть, но нужно идти в отделение.

Так как депозиты оформлены и на жену, пошёл вместе с ней.

Девочка в отделении не нашла ни меня, ни жену в реестрах.

Я прям из отделения позвонил на горячую линию и мне парень в течении 2-х минут в телефонном режиме зачислил деньги на карту.

Потом позвонила жена, попала на девочку, та полчаса её мурыжила и сказала - в реестрах вас нет, звоните в фонд.

Мы пришли домой и жена, на всякий случай, ещё раз позвонила на горячую линию, и о чудо через 2 минуты деньги на карте.

В общем получить деньги на КДВ Привата в телефоном режиме - проблем нет. Главное попасть на грамотного оператора.

Если есть КДВ Привата, не тратьте своё время. Получайте выплаты прям на неё.

Кто не пьёт, тот не рискует.