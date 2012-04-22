Завтра обічній рабочий день в банках. Я сегодня получил все в ПУМБе в центральном отделении, но была уже их карта.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:33
Додано: Суб 22 гру, 2018 01:40
только день короткий на час полтора меньше чем обычно.
Додано: Суб 22 гру, 2018 03:06
Условия по вкладу «Срочный растущий» ( 100 тыс. гривень ) - вы про это депо ? Так там 20% только нам 10-12 месяцы , там растущая % ставка .
Додано: Суб 22 гру, 2018 08:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а что за тупость по карте альфы спец для фонда?лимит на снятие 30 тыс в мес с банкоматов и 2 раза по кассе без комсы?
Додано: Суб 22 гру, 2018 08:33
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Это не касается выплат Фонда. Читайте сноски в тарифах.
Не
тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних
осіб, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Востаннє редагувалось lel в Суб 22 гру, 2018 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 гру, 2018 08:45
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так а если я оформляю эту карту и депозит сразу, без выдачи налички? альфа или пумб где лучше все таки?ставки по депо примерно одинаковые
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:28
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Расскажу как я получил выплаты в Привате.
Позвонил вчера на горячую линию, сказали в реестрах есть, но нужно идти в отделение.
Так как депозиты оформлены и на жену, пошёл вместе с ней.
Девочка в отделении не нашла ни меня, ни жену в реестрах.
Я прям из отделения позвонил на горячую линию и мне парень в течении 2-х минут в телефонном режиме зачислил деньги на карту.
Потом позвонила жена, попала на девочку, та полчаса её мурыжила и сказала - в реестрах вас нет, звоните в фонд.
Мы пришли домой и жена, на всякий случай, ещё раз позвонила на горячую линию, и о чудо через 2 минуты деньги на карте.
В общем получить деньги на КДВ Привата в телефоном режиме - проблем нет. Главное попасть на грамотного оператора.
Если есть КДВ Привата, не тратьте своё время. Получайте выплаты прям на неё.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:30
да уменьшили уже нет 20%
18%
18%
можно ещё в форвард глянуть у них недавно подняли ставки.
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
В Альфе сказали, что выплаты проходят через оформление карты. Потом идешь в кассу, получаешь сумму и можешь закрыть карту. Есть ли вариант без открытия карт? Альфа навязывает карту? Я так понимаю они предлагают пакет услуг Комфорт для получателей выплат
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