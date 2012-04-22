ishvara
В Альфе только что получил без записи сразу наличными под фонд. Киев, Крещтик, 14
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:59
ishvara
В Альфе только что получил без записи сразу наличными под фонд. Киев, Крещтик, 14
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:05
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А кто-нибудь знает есть ли аналог карты Альфы в других банках? Чтобы было бесплатное обслуживание, бесплатное зачисление и бесплатное снятие в любых банкоматах хотя бы в Украине. Знаю только у Форварда карту, но это очень не стабильный банк.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:47
У Приваті по телефону знайшли в реєстрі і зарахували на КДВ всі суми, які були на карткових рахунках "Скарбничка" і "Вам гроші" у грн. Думав, що потрібно чекати наступної черги, але по картках не було ніяких списань і блокувань, то виплатили все у першій черзі. У тому числі й % за листопад по "Скарбничці" - все чітко.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:53
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а зачисление на КДВ без комсы у привата?
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