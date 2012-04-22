RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1604160516061607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:59

ishvara
В Альфе только что получил без записи сразу наличными под фонд. Киев, Крещтик, 14
alex1464
 
Повідомлень: 53
З нами з: 04.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07

alex1464
Наличными или карту открывали?
qwerty124
 
Повідомлень: 231
З нами з: 17.10.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

А кто-нибудь знает есть ли аналог карты Альфы в других банках? Чтобы было бесплатное обслуживание, бесплатное зачисление и бесплатное снятие в любых банкоматах хотя бы в Украине. Знаю только у Форварда карту, но это очень не стабильный банк.
ShOV
 
Повідомлень: 20
З нами з: 28.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:47

У Приваті по телефону знайшли в реєстрі і зарахували на КДВ всі суми, які були на карткових рахунках "Скарбничка" і "Вам гроші" у грн. Думав, що потрібно чекати наступної черги, але по картках не було ніяких списань і блокувань, то виплатили все у першій черзі. У тому числі й % за листопад по "Скарбничці" - все чітко.
Sanio
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а зачисление на КДВ без комсы у привата?
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:56

ivanbotanloh
Так
Sanio
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1604160516061607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48307 24533449
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 12:55
abc111
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1261037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1476790
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.