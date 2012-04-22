ishvara
В Альфе только что получил без записи сразу наличными под фонд. Киев, Крещтик, 14
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:59
ishvara
В Альфе только что получил без записи сразу наличными под фонд. Киев, Крещтик, 14
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:05
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А кто-нибудь знает есть ли аналог карты Альфы в других банках? Чтобы было бесплатное обслуживание, бесплатное зачисление и бесплатное снятие в любых банкоматах хотя бы в Украине. Знаю только у Форварда карту, но это очень не стабильный банк.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:47
У Приваті по телефону знайшли в реєстрі і зарахували на КДВ всі суми, які були на карткових рахунках "Скарбничка" і "Вам гроші" у грн. Думав, що потрібно чекати наступної черги, але по картках не було ніяких списань і блокувань, то виплатили все у першій черзі. У тому числі й % за листопад по "Скарбничці" - все чітко.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:53
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а зачисление на КДВ без комсы у привата?
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17
Тоже такое было
Привату похоже на то что деньги вообще не нужны им нбу сколько нужно сколько и напечатает; зачем попу с кресла подымать кого-то там искать в реестрах
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:20
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Щось ПУМБ підгальмовує. В Аллі ще вчора бачили мою сумму, а ахметівці до сих пір ні. Прийдеться чекати до середи. Інший банк не обираю, тому що вже зареєструвався на бонус від мінфіну
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:41
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Записали в Альфу на среду, но прочитала на форуме, что нет людей в отделениях, и решила зайти. Очередей в 11 не было. Если бы дело было только в выплатах, выплатили бы сразу. Но я не захотела тащить деньги в другой банк и попросила оформить депозит. Разумеется, на акцию +1%. И тут началось... Попросили смс. Сказала, что акция на сайте.
Посчитали мои платежи с 14 числа. Почему с 14, если отцу тут же оформляли и акция была с 7, неясно. Но насчитали мне 7 платежей. Позвонили уточнить - им сказали, что акция с первого числа декабря. Вот что интересно - акция вроде и есть, но ни распечатки на столе нет, ни сотрудники не в курсе (хотя меня узнала та девушка, которая оформляла депозит отцу). Короче - перешла я дорогу и купила шоколадку, чтобы было точнь 8 платежей. Сделали запрос, посчитали платежи, оформили на год, выплаты ежемесячно, 17,75%.
Волокита с оформлением депозита. Но вот если только выплаты из фонда- было бы за пару минут.
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