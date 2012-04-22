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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1604160516061607

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:59

ishvara
В Альфе только что получил без записи сразу наличными под фонд. Киев, Крещтик, 14
alex1464
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07

alex1464
Наличными или карту открывали?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

А кто-нибудь знает есть ли аналог карты Альфы в других банках? Чтобы было бесплатное обслуживание, бесплатное зачисление и бесплатное снятие в любых банкоматах хотя бы в Украине. Знаю только у Форварда карту, но это очень не стабильный банк.
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:47

У Приваті по телефону знайшли в реєстрі і зарахували на КДВ всі суми, які були на карткових рахунках "Скарбничка" і "Вам гроші" у грн. Думав, що потрібно чекати наступної черги, але по картках не було ніяких списань і блокувань, то виплатили все у першій черзі. У тому числі й % за листопад по "Скарбничці" - все чітко.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а зачисление на КДВ без комсы у привата?
ivanbotanloh
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Повідомлень: 78
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:56

ivanbotanloh
Так
Sanio
 
Повідомлень: 789
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17

  Фантом написав:Расскажу как я получил выплаты в Привате.
Позвонил вчера на горячую линию, сказали в реестрах есть, но нужно идти в отделение.
Так как депозиты оформлены и на жену, пошёл вместе с ней.
Девочка в отделении не нашла ни меня, ни жену в реестрах.
Я прям из отделения позвонил на горячую линию и мне парень в течении 2-х минут в телефонном режиме зачислил деньги на карту.
Потом позвонила жена, попала на девочку, та полчаса её мурыжила и сказала - в реестрах вас нет, звоните в фонд.
Мы пришли домой и жена, на всякий случай, ещё раз позвонила на горячую линию, и о чудо через 2 минуты деньги на карте.
В общем получить деньги на КДВ Привата в телефоном режиме - проблем нет. Главное попасть на грамотного оператора.
Если есть КДВ Привата, не тратьте своё время. Получайте выплаты прям на неё.

Тоже такое было
Привату похоже на то что деньги вообще не нужны им нбу сколько нужно сколько и напечатает; зачем попу с кресла подымать кого-то там искать в реестрах
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:20

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Щось ПУМБ підгальмовує. В Аллі ще вчора бачили мою сумму, а ахметівці до сих пір ні. Прийдеться чекати до середи. Інший банк не обираю, тому що вже зареєструвався на бонус від мінфіну :)
Win11
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Записали в Альфу на среду, но прочитала на форуме, что нет людей в отделениях, и решила зайти. Очередей в 11 не было. Если бы дело было только в выплатах, выплатили бы сразу. Но я не захотела тащить деньги в другой банк и попросила оформить депозит. Разумеется, на акцию +1%. И тут началось... Попросили смс. Сказала, что акция на сайте.
Посчитали мои платежи с 14 числа. Почему с 14, если отцу тут же оформляли и акция была с 7, неясно. Но насчитали мне 7 платежей. Позвонили уточнить - им сказали, что акция с первого числа декабря. Вот что интересно - акция вроде и есть, но ни распечатки на столе нет, ни сотрудники не в курсе (хотя меня узнала та девушка, которая оформляла депозит отцу). Короче - перешла я дорогу и купила шоколадку, чтобы было точнь 8 платежей. Сделали запрос, посчитали платежи, оформили на год, выплаты ежемесячно, 17,75%.

Волокита с оформлением депозита. Но вот если только выплаты из фонда- было бы за пару минут.
Hella
 
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