Додано: Суб 22 гру, 2018 15:41

Записали в Альфу на среду, но прочитала на форуме, что нет людей в отделениях, и решила зайти. Очередей в 11 не было. Если бы дело было только в выплатах, выплатили бы сразу. Но я не захотела тащить деньги в другой банк и попросила оформить депозит. Разумеется, на акцию +1%. И тут началось... Попросили смс. Сказала, что акция на сайте.

Посчитали мои платежи с 14 числа. Почему с 14, если отцу тут же оформляли и акция была с 7, неясно. Но насчитали мне 7 платежей. Позвонили уточнить - им сказали, что акция с первого числа декабря. Вот что интересно - акция вроде и есть, но ни распечатки на столе нет, ни сотрудники не в курсе (хотя меня узнала та девушка, которая оформляла депозит отцу). Короче - перешла я дорогу и купила шоколадку, чтобы было точнь 8 платежей. Сделали запрос, посчитали платежи, оформили на год, выплаты ежемесячно, 17,75%.



Волокита с оформлением депозита. Но вот если только выплаты из фонда- было бы за пару минут.