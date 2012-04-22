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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1605160616071608

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Получил выплаты сегодня в банке Пивденный. Получил несколькими траншами (видимо Фонд отдельно считал депозитный счет и карточный). Сразу же на месте произвел обмен и купил доллар США по отличному курсу 27.47 : )
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Surferlox
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а как так?пивденный продает по 27.47 типа, а барыги на черном рынке берут в обменках по 27.65. где подвох?или пивденный не в курсе?у него самый вкусный курс.или баксов валом что готов продавать по такому курсу?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06

  Surferlox написав:Получил выплаты сегодня в банке Пивденный. Получил несколькими траншами (видимо Фонд отдельно считал депозитный счет и карточный). Сразу же на месте произвел обмен и купил доллар США по отличному курсу 27.47 : )

В банке без проблем можно купить 10 тис дол ?
Валюта в кассе на продажу я так понимаю есть в изобилии или только для клиентов?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:10

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

получается странно как для рынка, давно такого не было, зазор 15-20 коп на сумме 10 тыс неплохо как бы...это банальная спекуляция, или у вас может от Фонда в ВТБ было 500-1000 баксов и того вам продали по такому курсу?Сомневаюсь, что Пивденный нальет по 27.47 хотя бы пятерку зелени, зная что через дорогу на улице принимают по 27.65 обменки
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:14

Surferlox

сколько вам продали и сколько у вас было по выплате от фонда?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:14

  Surferlox написав:Получил выплаты сегодня в банке Пивденный. Получил несколькими траншами (видимо Фонд отдельно считал депозитный счет и карточный). Сразу же на месте произвел обмен и купил доллар США по отличному курсу 27.47 : )

Яка сума американця куплена, якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

не ну если продали 200 баксов , то это такое....я думаю больше чем 1000 зеленых Пивденный не мог продавать, даже под валютный депо ибо картина очевидная, барыги и обменки берут сегодня в Киеве по 27.65 и нал подрос под вечер. Даже ОТП поднял продажу с 27.60 до 27.70 на вечер. Юнекс тоже, был 27.47 и стал 27.62
ivanbotanloh
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