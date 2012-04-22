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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:56
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Получил выплаты сегодня в банке Пивденный. Получил несколькими траншами (видимо Фонд отдельно считал депозитный счет и карточный). Сразу же на месте произвел обмен и купил доллар США по отличному курсу 27.47 : )
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Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а как так?пивденный продает по 27.47 типа, а барыги на черном рынке берут в обменках по 27.65. где подвох?или пивденный не в курсе?у него самый вкусный курс.или баксов валом что готов продавать по такому курсу?
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06
В банке без проблем можно купить 10 тис дол ?
Валюта в кассе на продажу я так понимаю есть в изобилии или только для клиентов?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:10
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
получается странно как для рынка, давно такого не было, зазор 15-20 коп на сумме 10 тыс неплохо как бы...это банальная спекуляция, или у вас может от Фонда в ВТБ было 500-1000 баксов и того вам продали по такому курсу?Сомневаюсь, что Пивденный нальет по 27.47 хотя бы пятерку зелени, зная что через дорогу на улице принимают по 27.65 обменки
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:14
Surferlox
сколько вам продали и сколько у вас было по выплате от фонда?
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:14
Яка сума американця куплена, якщо не секрет?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 17:17
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
не ну если продали 200 баксов , то это такое....я думаю больше чем 1000 зеленых Пивденный не мог продавать, даже под валютный депо ибо картина очевидная, барыги и обменки берут сегодня в Киеве по 27.65 и нал подрос под вечер. Даже ОТП поднял продажу с 27.60 до 27.70 на вечер. Юнекс тоже, был 27.47 и стал 27.62
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