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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1607160816091610>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

многие просто закинули до лета гривнедепо, поэтому смысл ловить 20-30 коп на курсе, и еще зависит от пачки
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:39

  ivanbotanloh написав:многие просто закинули до лета гривнедепо, поэтому смысл ловить 20-30 коп на курсе, и еще зависит от пачки

Щось нікого не занікчемили...Фонд Неньки самий гуманний Фонд в світі? :)
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:41

  Квесторе_поверніться написав:
  ivanbotanloh написав:многие просто закинули до лета гривнедепо, поэтому смысл ловить 20-30 коп на курсе, и еще зависит от пачки

Щось нікого не занікчемили...Фонд Неньки самий гуманний Фонд в світі? :)


вывод на основании 10 человек с данной ветки из 35000 вкладчиков?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:43

  Квесторе_поверніться написав:Щось нікого не занікчемили...Фонд Неньки самий гуманний Фонд в світі?

Выборы же.
Да и видна совместная работа ВТБ-НБУ-Фонд (договорнячок). Зачем привлекать внимание?
Сейчас тихонько выплатят этот миллиард (тем более, что в этом году это первое и последнее банкротство), и примутся за дерибан.

Деньги любят тишину
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:14

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  vitaliian написав:вывод на основании 10 человек с данной ветки из 35000 вкладчиков?

А де ще є репрезентатівніша вибірка ніж тут?
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25

  brainybird написав:зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе

По какому курсу брали доллар ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:27

  Ukrainian написав:
  brainybird написав:зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе

По какому курсу брали доллар ?

А чому не євро?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:30

Дякую тобі, москальська банка ВТБ, що зберігала і примножувала доляри!
Дякую тобі, рідний НБУ, що вчасно збанкрутував ворожу банку.
Дякую тобі, рідний ФГВФО, що конвертував долари в гривню за нормальним курсом.
Дякую тобі, Бегемот, що миттєво видав усю суму.
Дякую тобі, Південний, ну ти знаєш, за що.
Ви разом класна команда.
Це я ще по Дельті зрозумів.
Я б сам не зумів провернути все краще вас.
Ви профі, ви кращі.
Мiркую над тим, щоб передати всi мої гроші вам в управління.
В мене їх небагато залишилось, надiя на вас.
Ви будете примножувати мої гроші за відпрацьованою схемою банкрутства банків, а я буду дурня валяти. Та куплю собi нарештi лicапед.
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу у країні чудес.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:32

  brainybird написав:...не считала сколько заработала на курсе


по якому курсу долар вiдкупили?
Burton_Hover
 
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