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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
многие просто закинули до лета гривнедепо, поэтому смысл ловить 20-30 коп на курсе, и еще зависит от пачки
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:39
Щось нікого не занікчемили...Фонд Неньки самий гуманний Фонд в світі?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:41
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:43
Выборы же.
Да и видна совместная работа ВТБ-НБУ-Фонд (договорнячок). Зачем привлекать внимание?
Сейчас тихонько выплатят этот миллиард (тем более, что в этом году это первое и последнее банкротство), и примутся за дерибан.
Деньги любят тишину
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:14
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А де ще є репрезентатівніша вибірка ніж тут?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:21
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:25
По какому курсу брали доллар ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:27
А чому не євро?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:30
Дякую тобі, москальська банка ВТБ, що зберігала і примножувала доляри!
Дякую тобі, рідний НБУ, що вчасно збанкрутував ворожу банку.
Дякую тобі, рідний ФГВФО, що конвертував долари в гривню за нормальним курсом.
Дякую тобі, Бегемот, що миттєво видав усю суму.
Дякую тобі, Південний, ну ти знаєш, за що.
Ви разом класна команда.
Це я ще по Дельті зрозумів.
Я б сам не зумів провернути все краще вас.
Ви профі, ви кращі.
Мiркую над тим, щоб передати всi мої гроші вам в управління.
В мене їх небагато залишилось, надiя на вас.
Ви будете примножувати мої гроші за відпрацьованою схемою банкрутства банків, а я буду дурня валяти. Та куплю собi нарештi лicапед.
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу у країні чудес.
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:32
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