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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1607160816091610

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

27.75 . подсчитала заработала просто на курсе 29 долл
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:40

  Квесторе_поверніться написав:Щось мало звітів про пророблену роботу.
Де підрахунки скільки Фонд дав підзаробити а валюті?


42 копiйки на кожному долярi
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:41

  brainybird написав:27.75 . подсчитала заработала просто на курсе 29 долл


навiщо такий дорогий купували?
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

да забыла написать депозит у меня был до 8 августа и сумма больше 150тыс. сначала думали на какую-то карточку. я сказала. что у меня все карточки дома. девочка кому-то позвонила и все - выдали через кассу

так что вперед если в одном банке нет в реестре идите смело в другой и проверяйте себя. я никуда не звонила. не регистрировалась и в очереди не стояла
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:48

  Burton_Hover написав:Дякую тобі, москальська банка ВТБ, що зберігала і примножувала доляри!
Дякую тобі, рідний НБУ, що вчасно збанкрутував ворожу банку.
Дякую тобі, рідний ФГВФО, що конвертував долари в гривню за нормальним курсом.
Дякую тобі, Бегемот, що миттєво видав усю суму.
Дякую тобі, Південний, ну ти знаєш, за що.
Ви разом класна команда.
Це я ще по Дельті зрозумів.
Я б сам не зумів провернути все краще вас.
Ви профі, ви кращі.
Мiркую над тим, щоб передати всi мої гроші вам в управління.
В мене їх небагато залишилось, надiя на вас.
Ви будете примножувати мої гроші за відпрацьованою схемою банкрутства банків, а я буду дурня валяти. Та куплю собi нарештi лicапед.
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу у країні чудес.

Я думаю, что инициатором всей этой комбинахи с банкротством кончено был москальский втб, но, как ни странно, именно он пострадает больше всех, после юриков, которые сами виноваты, что держали счета в банке, основным собственником которого было государство агрессор, ну и тех, кто одержал в таком банке свыше 200... ну это вообще клинический случай.
Адекватные клиенты, которые держали во вражеском банке до 200 - вышли с профитом,
нбу с честью ликивдировал банк банкрот с иностранным капиталом - плюс в карму,
фонд грабування оперативно начал выплаты - плюс в карму и возможность подерибанить недвижимость, которая лет через пять будет в цене.
Мокшанский втб потерял недвижимость и репутацию, и приобрёл много недоброжелателей
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:48

Бегемот - кращий. Вони менi ще за Михайлiвський и за якийсь Кредiт банк щось выдали.
Я вже й забув, коли в тих банках був, та i забрав вчасно все до копiйцi. Мабуть проценти. Але майже 300 гривень.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:48

  Burton_Hover написав:
  brainybird написав:27.75 . подсчитала заработала просто на курсе 29 долл


навiщо такий дорогий купували?


да я по возможности выхожу из гривны
brainybird
 
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