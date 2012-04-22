Ок. Супер.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:29
Ок. Супер.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:30
Получил в Альфе и Пумбе.
Вопрос такой. Была у меня как-то давно долларовая карточка дебетка. Я ее закрывал, снимал остаток, но в силу блокировок, всю сумму под ноль снять не удалось. Осталось 40 - 60 центов. Эти деньги болтались где-то на каком-то транзитнике банка и ждали, пока я приду в банк специально за ними и заберу их)) и не дождались...
Сегодня выплатили без них, только депо. Вопрос в студию. Что, плакали мои 40-60 центов???
сплошное попадалово
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:32
В депозитній не той цімес. Слід було депозитну закрити а відкрити погорільця.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:35
Якщо там більше 10 грн то повинні видати...а менше -ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:40
В Пумбе сказали "Приходите в среду", чего-то там не работает, в Альфе - только на депозит, карты погорельца нема. В итоге звонок на 3700 - через пять минут деньги на карте.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:50
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Пластику не було...десь на наступному тижні за погорільцем маю йти?
А в іншому відділенні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:58
Деяких, як тут писали, i 14 коп влаштувало.
А я взяв i помiркував - навiщо менi 14, коли можна 42?
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:39
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:49
Спасибо ВТБ за сотрудничество. Куда бы теперь с выгодой приткнуть эти почти 200 тыс. грн. Рассматриваю варианты: 1) купить доллар, 2) на грндепо до лета, 3) купить биткоины.
У матросов нет стоп-лоссов
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