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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1608160916101611

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:29

  Burton_Hover написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось мало звітів про пророблену роботу.
Де підрахунки скільки Фонд дав підзаробити а валюті?


42 копiйки на кожному долярi

Ок. Супер.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:30

Получил в Альфе и Пумбе.

Вопрос такой. Была у меня как-то давно долларовая карточка дебетка. Я ее закрывал, снимал остаток, но в силу блокировок, всю сумму под ноль снять не удалось. Осталось 40 - 60 центов. Эти деньги болтались где-то на каком-то транзитнике банка и ждали, пока я приду в банк специально за ними и заберу их)) и не дождались...

Сегодня выплатили без них, только депо. Вопрос в студию. Что, плакали мои 40-60 центов???

сплошное попадалово :!:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:32

  Hella написав:Квесторе_поверніться

Нет, погорельца не брала, у меня уже была депозитная карта Альфы (лежал небольшой депозит).

В депозитній не той цімес. Слід було депозитну закрити а відкрити погорільця.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:35

  la9 написав:Получил в Альфе и Пумбе.

Вопрос такой. Была у меня как-то давно долларовая карточка дебетка. Я ее закрывал, снимал остаток, но в силу блокировок, всю сумму под ноль снять не удалось. Осталось 40 - 60 центов. Эти деньги болтались где-то на каком-то транзитнике банка и ждали, пока я приду в банк специально за ними и заберу их)) и не дождались...

Сегодня выплатили без них, только депо. Вопрос в студию. Что, плакали мои 40-60 центов???

сплошное попадалово :!:

Якщо там більше 10 грн то повинні видати...а менше -ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:40

В Пумбе сказали "Приходите в среду", чего-то там не работает, в Альфе - только на депозит, карты погорельца нема. В итоге звонок на 3700 - через пять минут деньги на карте.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ishvara написав:карты погорельца нема

Пластику не було...десь на наступному тижні за погорільцем маю йти?
А в іншому відділенні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Burton_Hover написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось мало звітів про пророблену роботу.
Де підрахунки скільки Фонд дав підзаробити а валюті?


42 копiйки на кожному долярi

Ок. Супер.


Деяких, як тут писали, i 14 коп влаштувало.
А я взяв i помiркував - навiщо менi 14, коли можна 42?
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:39

  ishvara написав:В Пумбе сказали "Приходите в среду".


это чтобы за 3 дня выходных вам лишних % по депозиту не платить, подвесили работу системы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:49

Спасибо ВТБ за сотрудничество. Куда бы теперь с выгодой приткнуть эти почти 200 тыс. грн. Рассматриваю варианты: 1) купить доллар, 2) на грндепо до лета, 3) купить биткоины.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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