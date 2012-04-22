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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:18
Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:
карты погорельца нема
Пластику не було...десь на наступному тижні за погорільцем маю йти?
А в іншому відділенні?
Підтверджую, карти погорільців у відділеннях не має. Були, але якщо закінчувався строк карти, їх повертали (знищували), нових не замовляли (не розраховували на виплати з Фонду). Можна замовити, чекати довго поки пришлють - вихідні, св"ята... Більше втратиш на відсотках чекаючи.
Ще один прикол від Алли. При перевірці на теплій лінії Алли імярек у реестрі є, називають суму. При зверненні у відділення знайти не можуть. Після довгого спілкування з гарячкою, третій оператор дає пояснення - ви є, але не зареєструвалися на виплату, тому вас немає.
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pepe
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:26
Квесторе_поверніться написав:
Щось нікого не занікчемили...Фонд Неньки самий гуманний Фонд в світі?
Погодите, он еще вам вернет и курсовую разницу между 27,89 и 28,10
В Богуславе уже так было: в конце декабря выплатили всем по курсу той даты, когда приняли решение о вводе ВА.
А через полгода ни с того, ни с сего доплатили вдруг еще и курсовую разницу между пятницей и понедельником
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:28
У меня были 4 выплаты от фонда (4 депо). Три я получил в ПУМБе, а четвертую в газмяс. Там погорельцам (кто получал через них выплату) дают +0,25 к ставке в валюте.
Так можно самую маленькую выплату и для Альфы оставить.
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demichh
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Додано: Суб 22 гру, 2018 23:12
lubopytnaya написав:
оставила в Универсале на три месяца под 20,5%
Подскажите, что это за депозит? Я на сайте максимум 19% видел.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 23:17
demichh написав:
У меня были 4 выплаты от фонда (4 депо). Три я получил в ПУМБе, а четвертую в газмяс. Там погорельцам (кто получал через них выплату) дают +0,25 к ставке в валюте.
Сейчас этот бонус тоже в силе?
У матросов нет стоп-лоссов
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