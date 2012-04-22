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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1609161016111612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:18

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:карты погорельца нема

Пластику не було...десь на наступному тижні за погорільцем маю йти?
А в іншому відділенні?

Підтверджую, карти погорільців у відділеннях не має. Були, але якщо закінчувався строк карти, їх повертали (знищували), нових не замовляли (не розраховували на виплати з Фонду). Можна замовити, чекати довго поки пришлють - вихідні, св"ята... Більше втратиш на відсотках чекаючи.
Ще один прикол від Алли. При перевірці на теплій лінії Алли імярек у реестрі є, називають суму. При зверненні у відділення знайти не можуть. Після довгого спілкування з гарячкою, третій оператор дає пояснення - ви є, але не зареєструвалися на виплату, тому вас немає.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода H6EIAVL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:26

  Квесторе_поверніться написав:Щось нікого не занікчемили...Фонд Неньки самий гуманний Фонд в світі? :)

Погодите, он еще вам вернет и курсовую разницу между 27,89 и 28,10 :D
В Богуславе уже так было: в конце декабря выплатили всем по курсу той даты, когда приняли решение о вводе ВА.
А через полгода ни с того, ни с сего доплатили вдруг еще и курсовую разницу между пятницей и понедельником :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

У меня были 4 выплаты от фонда (4 депо). Три я получил в ПУМБе, а четвертую в газмяс. Там погорельцам (кто получал через них выплату) дают +0,25 к ставке в валюте.
Так можно самую маленькую выплату и для Альфы оставить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:оставила в Универсале на три месяца под 20,5%


Подскажите, что это за депозит? Я на сайте максимум 19% видел.
john_ryabokon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:17

  demichh написав:У меня были 4 выплаты от фонда (4 депо). Три я получил в ПУМБе, а четвертую в газмяс. Там погорельцам (кто получал через них выплату) дают +0,25 к ставке в валюте.

Сейчас этот бонус тоже в силе?
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:08

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:в Универсале на три месяца под 20,5%

Немає там таких прОцентів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:Сегодня всё получила в Универсале.
а я то думаю , почему такая толпа в кассу , прямо как в Мавзолей ! Хотя пару раз в начале недели заходил - тишь да гладь была ..А сегодня забежал думал баксика прикупить - а тут она ( очередь) , а я за кефиром пошёл ..
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lubopytnaya написав:оставила в Универсале на три месяца под 20,5%
:shock:
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:57

  Квесторе_поверніться написав:А чому не євро?


31,50 / 27,47 = 1,1467
Дурних немає
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось нікого не занікчемили...Фонд Неньки самий гуманний Фонд в світі? :)

Погодите, он еще вам вернет и курсовую разницу между 27,89 и 28,10 :D
В Богуславе уже так было: в конце декабря выплатили всем по курсу той даты, когда приняли решение о вводе ВА.
А через полгода ни с того, ни с сего доплатили вдруг еще и курсовую разницу между пятницей и понедельником :)
Можно и не дождаться довыплаты. Нужно на их странице в Фейсбуке пошалить. Как летом на сайте ФИФА.
Например, написать в правильном месте:

Підрахуй по правильному курсу!
Інкогніто
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