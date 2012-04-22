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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 23 гру, 2018 12:23
А что нам может предложить банковская система вместо ВТБ Скарбнычки, чтобы можно пополнять, снимать бесплатно и были проценты на остаток?
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qwerty124
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:50
qwerty124 написав:
А что нам может предложить банковская система вместо ВТБ Скарбнычки, чтобы можно пополнять, снимать бесплатно и были проценты на остаток?
Очень похожий продукт у БИС - "Доходный кошелек"
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