qwerty124 написав:А что нам может предложить банковская система вместо ВТБ Скарбнычки, чтобы можно пополнять, снимать бесплатно и были проценты на остаток?
Пакет «Сберегательная карта» 16% годовых на остаток средств на счете Бесплатный выпуск и ежемесячное обслуживание Бесплатные первые 2 снятия наличных ежемесячно в банкомате любого банка Управление средствами дистанционно в режиме 24/7 с помощью Интернет-банка
ishvara написав:Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц.
а как иначе? вы 1го числа потратите с карты все деньги а 30го числа этого же месяца будете ждать за месяц %? банки не благотворительные фонды...% вам платят с прибыли, в которую в т.ч. входят тарифы, комиссии и т.д. Кто хочет "всё бесплатно" (а-ля Михайловский, Фидо и др.)часто деньги получает через фонд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 гру, 2018 13:42, всього редагувалось 4 разів.
ishvara написав:Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц.
а как иначе? вы 1го числа потратите с карты все деньги а 30го числа этого же месяца будете ждать за месяц %? банки не благотворительные фонды...
там не так, мы тратим с карты 29 числа все деньги - и получаем 0,00% за этот месяц
Логично. После обнуления остатка банк рассматривает этот месяц как текущий счёт. По текущим счетам, как правило, у всех мизерные % (если он всем начнёт платить 16% годовых, на ком он будет зарабатывать?) Если собираетесь периодически обнулять карту, главное тогда снятие без комиссий а не % на остаток.
У Фидо была классная карта пластик-фантастик, всё бесплатно + 15% годовых без "минимального остатка". И где теперь Фидо? Такие заманухи появляются когда у банка совсем плохо с ликвидностью, в надежде что жадный люд принесёт им миллионы, которые возвращать будет кто-то другой.