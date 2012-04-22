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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1610161116121613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:23

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

А что нам может предложить банковская система вместо ВТБ Скарбнычки, чтобы можно пополнять, снимать бесплатно и были проценты на остаток?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:50

  qwerty124 написав:А что нам может предложить банковская система вместо ВТБ Скарбнычки, чтобы можно пополнять, снимать бесплатно и были проценты на остаток?

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:18

  qwerty124 написав:А что нам может предложить банковская система вместо ВТБ Скарбнычки, чтобы можно пополнять, снимать бесплатно и были проценты на остаток?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:24

Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:38

  ishvara написав:Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц.

а как иначе? вы 1го числа потратите с карты все деньги а 30го числа этого же месяца будете ждать за месяц %? банки не благотворительные фонды...% вам платят с прибыли, в которую в т.ч. входят тарифы, комиссии и т.д. Кто хочет "всё бесплатно" (а-ля Михайловский, Фидо и др.)часто деньги получает через фонд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 гру, 2018 13:42, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:39

  pepe написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:карты погорельца нема

Пластику не було...десь на наступному тижні за погорільцем маю йти?
А в іншому відділенні?

Підтверджую, карти погорільців у відділеннях не має.

так там еще выплату на карту из 3-х менеджеров умеет делать только одна :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:41

  vitaliian написав:
  ishvara написав:Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц.


а как иначе? вы 1го числа потратите с карты все деньги а 30го числа этого же месяца будете ждать за месяц %? банки не благотворительные фонды...

там не так,
мы тратим с карты 29 числа все деньги - и получаем 0,00% за этот месяц
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:44

  J написав:
  vitaliian написав:
  ishvara написав:Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц.


а как иначе? вы 1го числа потратите с карты все деньги а 30го числа этого же месяца будете ждать за месяц %? банки не благотворительные фонды...

там не так,
мы тратим с карты 29 числа все деньги - и получаем 0,00% за этот месяц


Логично. После обнуления остатка банк рассматривает этот месяц как текущий счёт. По текущим счетам, как правило, у всех мизерные % (если он всем начнёт платить 16% годовых, на ком он будет зарабатывать?) Если собираетесь периодически обнулять карту, главное тогда снятие без комиссий а не % на остаток.

Зображення

У Фидо была классная карта пластик-фантастик, всё бесплатно + 15% годовых без "минимального остатка". И где теперь Фидо? Такие заманухи появляются когда у банка совсем плохо с ликвидностью, в надежде что жадный люд принесёт им миллионы, которые возвращать будет кто-то другой.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:24

  qwerty124 написав:А что нам может предложить банковская система вместо ВТБ Скарбнычки, чтобы можно пополнять, снимать бесплатно и были проценты на остаток?



https://retail.pumb.ua/ru/deposit/free_online

Як варіант, правда на 91 день.
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