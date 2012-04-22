Додано: Нед 23 гру, 2018 15:54

vitaliian написав: J написав: ishvara написав: Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц. Хочу отметить, что в обоих банках хитроп..ая система начисления % - по минимальному остатку за месяц. vitaliian написав:

а как иначе? вы 1го числа потратите с карты все деньги а 30го числа этого же месяца будете ждать за месяц %? банки не благотворительные фонды... а как иначе? вы 1го числа потратите с карты все деньги а 30го числа этого же месяца будете ждать за месяц %? банки не благотворительные фонды...

там не так,

мы тратим с карты 29 числа все деньги - и получаем 0,00% за этот месяц там не так,мы тратим с карты 29 числа все деньги - и получаем 0,00% за этот месяц



Логично. После обнуления остатка банк рассматривает этот месяц как текущий счёт. По текущим счетам, как правило, у всех мизерные % (если он всем начнёт платить 16% годовых, на ком он будет зарабатывать?) Если собираетесь периодически обнулять карту, главное тогда снятие без комиссий а не % на остаток.







У Фидо была классная карта пластик-фантастик, всё бесплатно + 15% годовых без "минимального остатка". И где теперь Фидо? Такие заманухи появляются когда у банка совсем плохо с ликвидностью, в надежде что жадный люд принесёт им миллионы, которые возвращать будет кто-то другой. Логично. После обнуления остатка банк рассматривает этот месяц. По текущим счетам, как правило, у всех мизерные % (если он всем начнёт платить 16% годовых, на ком он будет зарабатывать?) Если собираетесь периодически обнулять карту, главное тогда снятие без комиссий а не % на остаток.У Фидо была классная карта пластик-фантастик, всё бесплатно + 15% годовых без "минимального остатка". И где теперь Фидо? Такие заманухи появляются когда у банка совсем плохо с ликвидностью, в надежде что жадный люд принесёт им миллионы, которые возвращать будет кто-то другой.

% на остаток - это как депо со свободным снятием - % начисляется за те дни когда деньги на счету и банк ими пользуется - и как раз это правильно и у многих банков такое есть. И никак это не относится к введению ВА. А вот то что вы банку дали попользоваться средствами в течение 25 дней и он вам за это ничего не заплатил, то это уже не % на остаток, а его видимость, чтобы заманивать клиентов.