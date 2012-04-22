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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:00

vitaliian

у Ская есть ИБ?
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ol_zy написав:А вот то что вы банку дали попользоваться средствами в течение 25 дней и он вам за это ничего не заплатил,


банк заплатил зарплату кассиру (который принял у вас деньги), охране (чтобы деньги не своровали), налоги, коммунальные услуги, заправил банкомат деньгами (чтобы вы могли снять наличные), заплатил зарплату работнику колл центра (который вас проконсультировал), сделал отчисление в фонд гарантирования и т.д.

С каких доходов это всё оплачено? С кредитов, причём с длинных (на год и больше) и комиссий. Те кто принёс наличку и через 25 дней её без комиссий снял - убыточный клиент. Посчитайте сколько банк заработал на ваших деньгах и сколько потратил чтобы у вас их взять, а потом вернуть.

Нужно реальнее смотреть на вещи, вам же на улице не дарят деньги, почему банки должны дарить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:54

  IMPRINTER написав:vitaliian

у Ская есть ИБ?

пишут что есть https://skybank.pro/win32.html
Мне бы чтоб остаток на вайбер/телеграм получить уже было б за счастье. С телефона пользоваться приложением не всегда на бегу удобно, смс пароли и т.д. А в телеге надо 10 секунд чтобы узнать баланс или получить выписку, у Форварда такое реализовано.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50

  vitaliian написав:
  ol_zy написав:А вот то что вы банку дали попользоваться средствами в течение 25 дней и он вам за это ничего не заплатил,


банк заплатил зарплату кассиру (который принял у вас деньги), охране (чтобы деньги не своровали), налоги, коммунальные услуги, заправил банкомат деньгами (чтобы вы могли снять наличные), заплатил зарплату работнику колл центра (который вас проконсультировал), сделал отчисление в фонд гарантирования и т.д.


Я завел деньги на счет по б/н и также потом их снял никаких кассиров, охранников и прочей хрени в этой цепочке нет. Более того все что вы написали никакого отношения к проценту на остаток не имеют. Банки кредитуют под 50-60% минимум на корткосроки этого с лихвой хватает на те несчастные 10-15% на остаток и на все остальное.
Проблемы у банков начинаются когда они начинают выводить активы - кредитуют под низкий процент левые прокладки для выведения денег вот тогда да им ни на что уже не хватает и приходит ВА.
ol_zy
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