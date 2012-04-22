vitaliian
у Ская есть ИБ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:00
vitaliian
у Ская есть ИБ?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
банк заплатил зарплату кассиру (который принял у вас деньги), охране (чтобы деньги не своровали), налоги, коммунальные услуги, заправил банкомат деньгами (чтобы вы могли снять наличные), заплатил зарплату работнику колл центра (который вас проконсультировал), сделал отчисление в фонд гарантирования и т.д.
С каких доходов это всё оплачено? С кредитов, причём с длинных (на год и больше) и комиссий. Те кто принёс наличку и через 25 дней её без комиссий снял - убыточный клиент. Посчитайте сколько банк заработал на ваших деньгах и сколько потратил чтобы у вас их взять, а потом вернуть.
Нужно реальнее смотреть на вещи, вам же на улице не дарят деньги, почему банки должны дарить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:54
пишут что есть
Мне бы чтоб остаток на вайбер/телеграм получить уже было б за счастье. С телефона пользоваться приложением не всегда на бегу удобно, смс пароли и т.д. А в телеге надо 10 секунд чтобы узнать баланс или получить выписку, у Форварда такое реализовано.
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:50
Я завел деньги на счет по б/н и также потом их снял никаких кассиров, охранников и прочей хрени в этой цепочке нет. Более того все что вы написали никакого отношения к проценту на остаток не имеют. Банки кредитуют под 50-60% минимум на корткосроки этого с лихвой хватает на те несчастные 10-15% на остаток и на все остальное.
Проблемы у банков начинаются когда они начинают выводить активы - кредитуют под низкий процент левые прокладки для выведения денег вот тогда да им ни на что уже не хватает и приходит ВА.
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:25
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш спор, но он не имеет смысла.
Существуют две распространенный схемы начисления процентов по сберегательным картам:
1. Проценты начисляются ежедневно и капитализируются раз в месяц. Процент обычно чуть ниже.
2. Проценты начисляются раз в месяц на минимальный остаток. Процент обычно чуть выше.
Каждый клиент может выбрать выгодный ему продукт, в зависимости от стиля использования счета. Я, бывало, использовал продукты с обеими схемами одновременно. Это дает неплохую оптимизацию.
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:09
Просто vitaliian утверждает, что вариант 2. процента на минимальный остаток - это единственно правильный, а вариант 1. - это путь в никуда и таким банкам только одна дорога - ВА. Я не спорю по поводу не правильности 1 варианта, а пытаюсь ему доказать, что это обычная практика и такой вариант применяется многими банками и ничего общего с ВА у этого варианта нет, а тем более это не говорит о ненадежности банка.
Додано: Нед 23 гру, 2018 21:10
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Одно ваше утверждение противоречит другому. Зачем банкротить курицу которая несёт золотые яйца, выводить деньги на левые прокладки и т.д.? Имея 60% на кредитах (минус 15% стоимость привлечения средств) = 45% рентабельности, можно носить золотые зубы в 2 ряда. Выводят на левые прокладки деньги тогда, когда сделать прибыльным банк уже не получается, так собственники спасают хоть что-то.
16% по текущему счету кстати стрёмно, и невыгодно самому банку. По такой схеме свои деньги (с %) вы можете забрать в любую минуту, но банк же не заберёт в любую минуту выданные кредиты? Рассчитаться с вами "в любую минуту" он может только деньгами новых клиентов, а это пирамида.
По крайней мере так можно избежать принципа пирамиды, вы дали деньги банку бесплатно, он ими не кредитует, держит в резерве, поэтому готов вам отдать в любую минуту. Вы дали деньги под 16% банк обязан заработать на них 16+% значит выдать кому-то кредит, После выдачи кредита, "ваших денег" (чтобы рассчитаться с вами в любую минуту) у банка уже нет. Рассчитаться он может деньгами новых вкладчиков, а это пирамида.
Додано: Нед 23 гру, 2018 22:00
Похоже вы совсем не понимаете как работают банки. Я тоже себе слабо представляю, но тем не менее понимаю, что 100 тыс. мелких клиентов, которые постоянно ставят или снимают на текущих, дают возможность банку оперировать некоторой сумой как постоянной, во-вторых, есть депозиты срочные, в-третьих, есть короткие кредиты (даже часовые) это как правило межбанковские. Т.е. проценты по 1 и 2 вариантах особо роли для банка не играют, т.к. прибыль одинакова, а вот будут ли они делиться с вами тем, что на вас заработали или нет вот тут всплывают 1 или 2 варианты или вообще ничего не будут давать на текущий, хотя предлагают сберегательные счета, которые доступны практически онлайн и там, как правило ежесуточный процент.
Почему выводят, в банках работают тысячи людей из них, 10ки или 100ни или даже 1000и начей, которые работаю на з/п и не прям уж такую заоблачную и они не получают от этих, как вы говорите золотых яиц ни копейки, поэтому и выводят. Банк это не один два собственника, которые получают прибыль и принимают решения кому дать, а кому нет.
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