Додано: Нед 23 гру, 2018 22:00

vitaliian написав: ol_zy написав: Банки кредитуют под 50-60% минимум на корткосроки этого с лихвой хватает на те несчастные 10-15% на остаток и на все остальное.

Проблемы у банков начинаются когда они начинают выводить активы - кредитуют под низкий процент левые прокладки для выведения денег вот тогда да им ни на что уже не хватает и приходит ВА Банки кредитуют под 50-60% минимум на корткосроки этого с лихвой хватает на те несчастные 10-15% на остаток и на все остальное.Проблемы у банков начинаются когда они начинают выводить активы - кредитуют под низкий процент левые прокладки для выведения денег вот тогда да им ни на что уже не хватает и приходит ВА

Одно ваше утверждение противоречит другому. Зачем банкротить курицу которая несёт золотые яйца, выводить деньги на левые прокладки и т.д.? Имея 60% на кредитах (минус 15% стоимость привлечения средств) = 45% рентабельности, можно носить золотые зубы в 2 ряда. Выводят на левые прокладки деньги тогда, когда сделать прибыльным банк уже не получается, так собственники спасают хоть что-то.

16% по текущему счету кстати стрёмно, и невыгодно самому банку. По такой схеме свои деньги (с %) вы можете забрать в любую минуту, но банк же не заберёт в любую минуту выданные кредиты? Рассчитаться с вами "в любую минуту" он может только деньгами новых клиентов, а это пирамида.

ol_zy написав: Просто vitaliian утверждает, что вариант 2. процента на минимальный остаток - это единственно правильный, а вариант Просто vitaliian утверждает, что вариант 2. процента на минимальный остаток - это единственно правильный, а вариант

По крайней мере так можно избежать принципа пирамиды, вы дали деньги банку бесплатно, он ими не кредитует, держит в резерве, поэтому готов вам отдать в любую минуту. Вы дали деньги под 16% банк обязан заработать на них 16+% значит выдать кому-то кредит, После выдачи кредита, "ваших денег" (чтобы рассчитаться с вами в любую минуту) у банка уже нет. Рассчитаться он может деньгами новых вкладчиков, а это пирамида. Одно ваше утверждение противоречит другому. Зачем банкротить курицу которая несёт золотые яйца, выводить деньги на левые прокладки и т.д.? Имея 60% на кредитах (минус 15% стоимость привлечения средств) = 45% рентабельности, можно носить золотые зубы в 2 ряда. Выводят на левые прокладки деньги тогда, когда сделать прибыльным банк уже не получается, так собственники спасают хоть что-то.16% по текущему счету кстати стрёмно, и невыгодно самому банку. По такой схеме свои деньги (с %) вы можете забрать в любую минуту, но банк же не заберёт в любую минуту выданные кредиты? Рассчитаться с вами "в любую минуту" он может только деньгами новых клиентов, а это пирамида.По крайней мере так можно избежать принципа пирамиды, вы дали деньги банку бесплатно, он ими не кредитует, держит в резерве, поэтому готов вам отдать в любую минуту. Вы дали деньги под 16% банк обязан заработать на них 16+%, После выдачи кредита, "ваших денег" (чтобы рассчитаться с вами в любую минуту) у банка уже нет. Рассчитаться он может деньгами новых вкладчиков, а это пирамида.

Похоже вы совсем не понимаете как работают банки. Я тоже себе слабо представляю, но тем не менее понимаю, что 100 тыс. мелких клиентов, которые постоянно ставят или снимают на текущих, дают возможность банку оперировать некоторой сумой как постоянной, во-вторых, есть депозиты срочные, в-третьих, есть короткие кредиты (даже часовые) это как правило межбанковские. Т.е. проценты по 1 и 2 вариантах особо роли для банка не играют, т.к. прибыль одинакова, а вот будут ли они делиться с вами тем, что на вас заработали или нет вот тут всплывают 1 или 2 варианты или вообще ничего не будут давать на текущий, хотя предлагают сберегательные счета, которые доступны практически онлайн и там, как правило ежесуточный процент.Почему выводят, в банках работают тысячи людей из них, 10ки или 100ни или даже 1000и начей, которые работаю на з/п и не прям уж такую заоблачную и они не получают от этих, как вы говорите золотых яиц ни копейки, поэтому и выводят. Банк это не один два собственника, которые получают прибыль и принимают решения кому дать, а кому нет.