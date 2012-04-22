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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 24 гру, 2018 00:18
brainybird написав:
зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе
В газмясе в списках не нашли, в ощаде тоже, в идее не было, в Алле нашли, обилетили по 27.7 до 150000 грн., так как есть какое-то ограничение НБУ. Оставил остаток в гривне на депозите.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:20
Burton_Hover написав:
Дякую тобі, москальська банка ВТБ, що зберігала і примножувала доляри!
Дякую тобі, рідний НБУ, що вчасно збанкрутував ворожу банку.
Дякую тобі, рідний ФГВФО, що конвертував долари в гривню за нормальним курсом.
Дякую тобі, Бегемот, що миттєво видав усю суму.
Дякую тобі, Південний, ну ти знаєш, за що.
Ви разом класна команда.
Це я ще по Дельті зрозумів.
Я б сам не зумів провернути все краще вас.
Ви профі, ви кращі.
Мiркую над тим, щоб передати всi мої гроші вам в управління.
В мене їх небагато залишилось, надiя на вас.
Ви будете примножувати мої гроші за відпрацьованою схемою банкрутства банків, а я буду дурня валяти. Та куплю собi нарештi лicапед.
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу у країні чудес.
Раденький, що дурненький.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:22
Burton_Hover написав: brainybird написав: Burton_Hover написав:
навiщо такий дорогий купували?
да я по возможности выхожу из гривны
так навiщо для цього вибирати найвищий курс в банках? До того ж влiтку 27 буде, а то й нижче. Думаю, що 26,85.
Зуб даешь?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:24
Квесторе_поверніться написав: Hella написав:Квесторе_поверніться
Нет, погорельца не брала, у меня уже была депозитная карта Альфы (лежал небольшой депозит).
В депозитній не той цімес. Слід було депозитну закрити а відкрити погорільця.
В Алле сказали, что нет смысла и что именно такой карты уже нет.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:58
Guineapig написав: Burton_Hover написав:
Дякую тобі, москальська банка ВТБ, що зберігала і примножувала доляри!
Дякую тобі, рідний НБУ, що вчасно збанкрутував ворожу банку.
Дякую тобі, рідний ФГВФО, що конвертував долари в гривню за нормальним курсом.
Дякую тобі, Бегемот, що миттєво видав усю суму.
Дякую тобі, Південний, ну ти знаєш, за що.
Ви разом класна команда.
Це я ще по Дельті зрозумів.
Я б сам не зумів провернути все краще вас.
Ви профі, ви кращі.
Мiркую над тим, щоб передати всi мої гроші вам в управління.
В мене їх небагато залишилось, надiя на вас.
Ви будете примножувати мої гроші за відпрацьованою схемою банкрутства банків, а я буду дурня валяти. Та куплю собi нарештi лicапед.
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу у країні чудес.
Раденький, що дурненький.
Дурень той, що доляр по 27,7 брав,а не по 27,47, як я.
Тiльки дурень може втратити купу грошей на рiвному мicтi.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:01
Guineapig написав: Квесторе_поверніться написав:
Щось мало звітів про пророблену роботу.
Де підрахунки скільки Фонд дав підзаробити а валюті?
Вльот на 200+ через курс, положил при 26,5 отдали бумагу почти по 28.
Тiльки дурень не знає, щи таке "стовпи" i кладе вiдразу на пiв року.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:09
Guineapig написав: brainybird написав:
зашла утром в ощад - посмотрели - меня нет в реестре почему-то... дальше поехала в тассбанк я их клиент. все люди с дельты. нашли меня сразу в реестре и получила все в кассе - заняло минут 30-ть все...не считала сколько заработала на курсе
В газмясе в списках не нашли, в ощаде тоже, в идее не было, в Алле нашли, обилетили по 27.7 до 150000 грн., так как есть какое-то ограничение НБУ. Оставил остаток в гривне на депозите.
Тiльки дурень на в курсi обмеження на купiвлю валюти
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Додано: Пон 24 гру, 2018 01:09
Burton_Hover написав:
Спасибі тобі Боже, що я не москаль та живу
главное здоровье и не терять родных.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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